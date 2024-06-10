На Украине сообщили о ликвидации главаря нацбатальона ВСУ «Страна»: ВС РФ ликвидировали лидера нацбатальона «ОУН» Кохановского

Фото: МО Украины

Главарь украинского «Добровольческого движения ОУН» (организация признана в РФ экстремистской, деятельность запрещена) Николай Кохановский погиб в зоне спецоперации, сообщил Telegram-канал «Страна.ua». По данным журналистов, российские военные ликвидировали его на Харьковском направлении.

На Харьковском направлении погиб лидер «Добровольческого движения ОУН» Николай Кохановский, — следует из публикации.

Как уточнили журналисты, Кохановский погиб непосредственно на поле боя. Соратники главаря нацбатальона уже удалили оригинальные публикации о его ликвидации, добавили в издании.

Ранее стало известно, что военнослужащие группировки войск «Центр» российской армии ликвидировали за сутки до 585 украинских солдат. Как сообщил начальник пресс-центра группировки Александр Савчук, было нанесено поражение 340 выявленным вражеским целям, включая пункт управления подразделениями и 23 опорных пункта. Также были уничтожены три боевые машины пехоты ВСУ, включая американскую БМП Bradley.

До этого российский спецназовец притворился бойцом украинской армии и ликвидировал троих грузинских наемников. Как рассказал сам боец, он и его товарищи нашли тщательно замаскированный опорник ВСУ, в котором на тот момент никого не было. Пока солдаты осматривали укрепления, к ним подошли люди в военной форме, и оказалось, что это были наемники из Грузии.