Гозмана задержали на выходе из спецприемника в Москве

Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Леонид Гозман

Политика Леонида Гозмана (внесен в список СМИ, исполняющих функции иностранного агента) задержали на выходе из спецприемника в Мневниках, сообщает корреспондент «Новой газеты. Европа». Гозман отбывал 15 суток административного ареста из-за поста в соцсетях.

Его арест закончился 13 сентября в 19:32 мск, сообщает издание. Уточняется, что сотрудники 2-го специального полка полиции задержали политика у дверей спецприемника, посадили в полицейскую машину и увезли.

Адвокат политика Михаил Бирюков рассказал «Дождю» (внесен в список СМИ, выполняющих функции иностранного агента), что на Гозмана составлен административный протокол по ч. 2. ст. 13.48 КоАП РФ (отождествление СССР с нацистской Германией) за пост 2013 года в «Живом журнале».

По словам адвоката, Гозмана оставили в отделении на ночь, Тверской районный суд города Москвы рассмотрит дело завтра в 11:00.

30 августа этот же суд признал виновным Гозмана по статье об отождествлении действий СССР и нацистской Германии. Речь идет о его посте в соцсетях, где он сравнил Сталина и Гитлера.

Также в июле политик был на допросе в Управлении Следственного комитета по Москве. Допрашивали его в качестве подозреваемого по уголовному делу о неуведомлении о получении второго гражданства. Гозман, получив в 2018 году израильский паспорт, сообщил об этом в миграционную службу только в 2019-м.