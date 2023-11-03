Главу центра суррогатного материнства признали виновным в торговле детьми Глава центра материнства Мельников осужден на 19,5 года за торговлю детьми

Фото: Артур Новосильцев/АГН «Москва»

Владислав Мельников

Никулинский суд Москвы вынес приговор по делу о торговле детьми суррогатных матерей, возбужденного в отношении директора Европейского центра суррогатного материнства (ЕЦСМ) Владислава Мельникова. По данным ТАСС, мужчину признали виновным по 17 эпизодам торговли детьми и приговорили к 19,5 года колонии. Ранее аналогичное решение было вынесено в отношении переводчика компании «Росюрконсалтинг» Кирилла Анисимова.

Суд признал Мельникова виновным по ч. 3 ст. 127.1 УК РФ (торговля людьми группой лиц по предварительному сговору) и назначил наказание в виде 19,5 года колонии, — говорится в тексте приговора.

Приговоры также были вынесены эмбриологу Тарасу Ашиткову, репродуктологу Юлиане Ивановой, акушеру-гинекологу Лилии Панаиоти и суррогатным матерям Татьяне Блиновой и Лилии Валеевой. Они получили от четырех до 17,5 года лишения свободы.

Владислав Мельников был задержан в июле 2020 года в рамках расследования гибели младенца, тело которого было найдено в подмосковном Одинцово. Следователям он заявил, что лишь предоставлял клиентам услуги суррогатного материнства и заключал сделки с иностранными гражданами. Одним из его клиентов являлся бывший вице-спикер филиппинского парламента. В свою очередь адвокат Мельникова утверждала, что Европейский центр суррогатного материнства являлся своеобразным агрегатором или посредником.