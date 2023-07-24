Где взорвались БПЛА в Москве 24 июля: фото разрушенных зданий

Фото: Наталья Селиверстова/РИА Новости

На месте происшествия, где произошла атака беспилотника, на Комсомольском проспекте в Москве

24 июля около 4 часов утра Москву атаковали беспилотные летательные аппараты (БПЛА), сообщил мэр Сергей Собянин. Дроны ударили по двум нежилым зданиям.

По данным Минобороны, столицу атаковали два дрона, они были подавлены средствами радиоэлектронной борьбы и потерпели крушение. Ответственность за удары по Москве лежит на руководстве Украины, пострадавших нет, подчеркнули в ведомстве.

Беспилотники потерпели крушение в районе дома на Комсомольском проекте, 17, и бизнес-центра на проспекте Лихачева. Департамент транспорта Москвы сообщил о перекрытии движения по Комсомольскому проспекту от дома № 18 в сторону области и по проспекту Лихачева. Позднее движение по Комсомольскому проспекту было частично восстановлено.

В МИД РФ назвали атаку БПЛА на Москву актом международного терроризма и возложили вину на Украину.

Фото разрушений на месте падения беспилотников в Москве — в галерее NEWS.ru