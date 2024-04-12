ФСБ показала, где хранилась бомба для взрыва синагоги в Москве ФСБ: иностранец спрятал под матрас бомбу для подрыва синагоги в Москве

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Федеральная служба безопасности (ФСБ) Российской Федерации опубликовала видео, на котором запечатлен обыск у уроженца Средней Азии, который подозревается в подготовке к совершению теракта в московской синагоге. Мужчина собрал самодельную бомбу, которую хранил под матрасом.

На видео показаны пулевые отверстия в оконном стекле, лежащее на полу тело и компоненты для создания бомбы в пакете. Под матрасом иностранца силовики нашли уже готовое самодельное взрывное устройство.

Ранее в ФСБ проинформировали об уроженце Средней Азии, который планировал нападение на столичную синагогу. По данным ведомства, он рассчитывал совершить теракт во время массового скопления людей.

Спецслужба сообщила, что иностранный гражданин у себя на родине отбывал наказание за совершение преступления общеуголовного характера. В ноябре 2023 года после освобождения из колонии он приехал в Москву. В столице иностранец провел разведку местности у одной из московских синагог. В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий по месту его проживания было обнаружено и изъято готовое к применению самодельное взрывное устройство, а также взрывчатые вещества. Силовики заявили, что 10 апреля 2024 года «террорист оказал вооруженное сопротивление и был нейтрализован ответным огнем».