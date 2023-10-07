Фельдшер пострадал при столкновении каршерингового авто со скорой в Москве

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Москве на Рублевском шоссе автомобиль каршеринга столкнулся с машиной скорой медицинской помощи, в результате чего пострадал фельдшер бригады, передает Telegram-канал «112». АГН «Москва» со ссылкой ГУМВД сообщает, что к аварии причастен еще один автомобиль.

Около 16:25 на Рублевском шоссе в районе д. 40, корп. 1 столкнулись три транспортных средства, одно из них – автомобиль скорой помощи, — сообщили в полиции.

На кадрах с места ДТП видно, что третий участник аварии, иномарка Ford, вылетела за бордюр и частично снесла ограждение. Авария произошла на полосе по направлению в область.

Ранее в Вологодской области произошло смертельное ДТП, жертвой которого стала 13-летняя девочка. Легковушка врезалась в «Газель», которая стояла на обочине. В результате ДТП также пострадали три человека.

До этого четыре подростка пострадали в аварии, случившейся на 38-м километре автодороги Кушва — Нижняя Тура в Свердловской области. Девушка-водитель не справилась с управлением и вылетела с дороги в реку. Машина в результате ДТП перевернулась. Результаты медосвидетельствования показали, что на момент аварии она была трезва.