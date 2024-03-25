Стало известно, во сколько обойдется ремонт «Крокуса» после теракта «Ведомости»: на ремонт «Крокуса» уйдет до пяти лет и 15 млрд рублей

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

На восстановительные работы в красногорском «Крокус Сити Холле» после теракта потребуется от одного года до пяти лет, сообщают «Ведомости». Издание также отмечает, что благодаря реконструкции можно будет сохранить тысячи рабочих мест, однако до окончательной оценки уровня ущерба и объема ресурсов, необходимых на восстановление, потребуется время и тщательный анализ разных вариантов.

По мнению президента Союза торговых центров Булата Шакирова, в результате действий террористов, устроивших пожар, повреждено порядка 13 тысяч квадратных метров площади. Чтобы все отремонтировать, потребуется до основания разобрать все конструкции, а затем построить новые на их месте, на это нужно около года.

Директор девелоперской компании Optima Development Дмитрий Голев считает, что на восстановительные работы в концертном зале потребуется четыре — пять лет. Управляющий партнер Alto Real Estate Fund Наталия Тишендорф оценила ремонт на сумму более чем 10 млрд рублей, а руководитель департамента рынков капитала Commonwealth Partnership Алан Балоев заявил, что на это потребуется от 12 до 15 млрд рублей.

Ранее вице-президент Союза торговых центров Павел Люлин сообщил об усилении мер безопасности в российских ТЦ после нападения на концертный зал «Крокус Сити Холл». По его словам, охранников на входах оснастили спецсредствами и провели с ними инструктаж.