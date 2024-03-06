Двух «борцов с коррупцией» арестовали за убийство В Москве полковники полиции Карасев и Карагезян арестованы по делу об убийстве

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Басманный суд Москвы отправил под арест полковников полиции Александра Карасева и Рафаэля Карагезяна, обвиняемых в убийстве, сообщила пресс-служба столичных судов. Фигурантов поместили в СИЗО на два месяца, до 5 мая.

Удовлетворено ходатайство органов предварительного следствия в отношении обвиняемых в совершении преступления, предусмотренного п.п. «ж», «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство») — Карагезяна Рафаэля Арташесовича и Карасева Александра Валерьевича, — сообщили в суде.

РЕН ТВ со ссылкой на источник сообщил, что Карасев является бывшим начальником управления экономической безопасности и коррупции омского МВД. По словам собеседника канала, им инкриминируют убийство, совершенное несколько лет назад, когда Карасев возглавлял управление, а Карагезян был его подчиненным. Позже они оба перевелись в московскую академию МВД.

Ранее в Свердловской области суд скостил срок бывшему следователю Михаилу Бусылко, обвиняемому в посредничестве при получении взятки. Вместо восьми лет, к которым его изначально приговорили, он проведет в колонии общего режима шесть с половиной лет. Суд также назначил Бусылко штраф в размере 5 млн рублей и лишил спецзвания полковника юстиции.