Движение на МЦД-4 в Москве приостановили из-за аварии

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Движение поездов на четвертом Московском центральном диаметре (МЦД-4) было приостановлено в связи с повреждением контактного провода, сообщила пресс-служба столичного департамента транспорта. Инцидент произошел на участке у станции Тестовская.

На D4 приостановлено движение через ст. Тестовская в сторону Железнодорожной из-за повреждения контактного провода, — говорится в сообщении.

В департаменте добавили, что неисправность была устранена специалистами в течение примерно 20 минут. В настоящее время поезда ходят в обе стороны. Принимаются меры для сокращения опозданий.

Ранее сообщалось, что с 3 по 8 января будет приостановлена работа участка Калужско-Рижской (оранжевой) линии московского метро. Речь идет об участке между станциями «Новые Черемушки» и «Октябрьская». В указанный период ПАО «МОЭК» планирует проводить работы по прокладке новой теплосети, которая пройдет в том числе рядом с метро, что и послужило причиной приостановки движения. В дептрансе сообщили, что вдоль закрытого участка будут ходить бесплатные автобусы КМ, а для пассажиров — действовать бесплатный повторный вход в метро.