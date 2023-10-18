Две женщины устроили кровавую драку в лифте «Москва-Сити» из-за нежного пса РЕН ТВ: две женщины подрались в лифте «Москва-Сити» из-за собаки

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Две женщины подрались в лифте делового центра «Москва-Сити», сообщает РЕН ТВ. Поводом для конфликта стала собака одной из сотрудниц, которая лизнула другую. У женщин диагностировали закрытые черепно-мозговые травмы, ушибы мозга, ссадины и гематомы.

По данным РЕН ТВ, инцидент произошел на днях в лифте одной из башен «Москва-Сити». Собака одной из женщин лизнула другую, после чего та вскрикнула: «Фу». Между работницами возникла словесная перепалка, после которой они начали выдирать друг другу волосы. Полиция приехала на место драки и приняла заявления от обеих женщин. Проводится проверка.

Ранее в городе Московском в Новой Москве несколько женщин устроили потасовку на детской площадке из-за того, что одна из них выгуливала собаку без намордника. Как утверждается, все началось с того, что животное набросилось на ребенка, а мать пыталась его защитить. Ребенок получил травмы.

До этого также сообщалось о массовой драке мигрантов в северной части Чехова Московской области. Потасовку устроили ночью прямо на проезжей части. В результате двое человек были убиты. Как рассказала местная жительница, в окно она видела, как пятеро мужчин толпой избивают одного. Затем виновники скрылись с места преступления, оставив тела убитых лежать в траве. Полиция и скорая приехали примерно через 30 минут.