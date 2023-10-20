Две пенсионерки лишились квартир и отдали по 23 миллиона рублей мошенникам

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Две 69-летние женщины отдали по 23 миллиона рублей мошенникам для «спасения» своих накоплений и квартир, сообщили в прокуратуре Москвы. Жертв аферистов объединяет не только возраст и сумма ущерба, но и то, что они владели квадратными метрами в центре столицы. Злоумышленники убедили пенсионерок продать свое жилье и подсылали к ним курьеров за деньгами.

Одной из жительниц столицы позвонил неизвестный и назвался сотрудником банка. Он напугал женщину тем, что с ее счета по доверенности якобы пытались снять сбережения, а чтобы их спасти, надо переложить на «безопасный» счет. Введенная в заблуждение обналичила более 3,4 миллиона рублей и отдала их курьеру.

Следующей уловкой злоумышленников стало убеждение женщины в том, что некто прописался в ее квартире и пытается ее продать. Тогда пенсионерка согласилась на предложение сработать на опережение и первой продать жилплощадь. Заключив по указанию аферистов сделку, пострадавшая частями снимала полученные средства и передавала их курьеру.

Другой женщине позвонил лжеследователь и сказал перевести сбережения, в том числе взятые в кредит на «депозитный счет», который защищен от преступников, что она и сделала. Затем по их указке она продала квартиру на Арбате за 20,9 миллиона рублей, которые отдала прибывшему курьеру. После этого аферисты попросили «округлить» сумму на счету и женщина отдала им еще 500 тысяч рублей. Ущерб превысил 23 миллиона рублей.

Ранее пенсионерка с Рублевки лишилась восьми миллионов рублей, так как не придала значения прошлогодним уведомлениям о переводе с ее счета денег. Она обнаружила пропажу к осени 2023 года и только тогда написала заявление в полицию.