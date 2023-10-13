Пенсионерка с Рублевки осталась без миллионов из-за мошенников Baza: мошенники сняли со счета пенсионерки с Рублевки более 8 млн рублей

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Пенсионерка с Рублевки не придала значения прошлогодним уведомлениям о переводе с ее счета нескольких десятков тысяч рублей, к осени 2023 года мошенники лишили ее более 8 млн рублей, сообщает Telegram-канал Baza. По его данным, только после этого женщина написала заявление в полицию.

Канал отмечает, что первое уведомление о переводе со счета 30 тысяч рублей на незнакомое имя 68-летняя Юлия Алексеевна получила в апреле 2022 года. Позже женщина сказала полицейским, что сумма была незначительной и она не придала этому значения.

Позже с ее счета постоянно снимались незначительные суммы. Только летом 2023 года Юлия Алексеевна запросила выписку из банка и узнала, что осталась без более чем четырех миллионов рублей. Затем ей позвонили с угрозами с неизвестного номера, посоветовав никому не сообщать о переводах. Последним был звонок от человека, представившегося юристом, который сказал гражданке, что денег на счету больше нет и она ничего с этим сделать не сможет.

Ранее сообщалось, что народная артистка России, профессор кафедры сольного пения Петербургской консерватории Надежда Дроздова стала жертвой мошенников. 80-летняя женщина отдала аферистам 4,8 млн рублей.