Два пассажира устроили драку в вагоне метро Полицейские разыскивают участников драки в метро Москвы

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сотрудники правоохранительных органов разыскивают пассажиров московского метро, которые устроили драку в вагоне, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного ГУ МВД. На видеокадрах, опубликованных в Сети, видно, как два человека начали потасовку. Очевидцы пытались их разнять.

Сотрудниками полиции был выявлен видеоролик, на котором запечатлен конфликт между пассажирами в вагоне метрополитена, переросший в потасовку, — говорится в сообщении.

Инцидент произошел на Таганско-Краснопресненской линии.

Ранее конфликт сотрудников транспортной безопасности петербургского метрополитена с работниками интернет-магазина перерос в драку. На опубликованных кадрах видно, что кладовщики, которые могли находиться в состоянии алкогольного опьянения, не реагируют на просьбы службы безопасности покинуть станцию. После просьб правонарушители попытались обойти инспекторов транспортной безопасности и перелезть через турникет. Злоумышленники избили сотрудников метрополитена.

До этого москвички напали на пассажира метро, который сделал им замечание за курение электронной сигареты в вагоне. Мужчина снимал происходящее на видео. Теперь он требует оштрафовать нападавших.