Сотрудники правоохранительных органов разыскивают пассажиров московского метро, которые устроили драку в вагоне, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного ГУ МВД. На видеокадрах, опубликованных в Сети, видно, как два человека начали потасовку. Очевидцы пытались их разнять.
Сотрудниками полиции был выявлен видеоролик, на котором запечатлен конфликт между пассажирами в вагоне метрополитена, переросший в потасовку, — говорится в сообщении.
Инцидент произошел на Таганско-Краснопресненской линии.
Ранее конфликт сотрудников транспортной безопасности петербургского метрополитена с работниками интернет-магазина перерос в драку. На опубликованных кадрах видно, что кладовщики, которые могли находиться в состоянии алкогольного опьянения, не реагируют на просьбы службы безопасности покинуть станцию. После просьб правонарушители попытались обойти инспекторов транспортной безопасности и перелезть через турникет. Злоумышленники избили сотрудников метрополитена.
До этого москвички напали на пассажира метро, который сделал им замечание за курение электронной сигареты в вагоне. Мужчина снимал происходящее на видео. Теперь он требует оштрафовать нападавших.