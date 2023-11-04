Курящие в метро москвички пнули пассажира за замечание

Фото: Артем Соболев/News.ru

В Москве девушки напали на пассажира метро, который сделал им замечание за курение электронной сигареты в вагоне, сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва». Мужчина снимал происходящее на видео и теперь требует оштрафовать нападавших.

Житель Москвы ехал по серой ветке в одном вагоне с тремя пассажирками, которые нарушали правила поведения. В районе станции «Серпуховская» мужчина сделал курящим девушкам замечание, после чего они напали на него и, заметив съемку, пнули.

Ранее пьяный мужчина в московском метро угрожал ножом подростку на станции «Чистые пруды». 27-летний пассажир сначала беспричинно толкнул проходящего мимо школьника, после чего начал его преследовать. В один момент злоумышленник достал из кармана холодное оружие и стал высказывать мальчику угрозы физической расправы.

На помощь подоспели находящиеся рядом сотрудники правоохранительных органов, которые изъяли нож у мужчины. Против москвича возбудили уголовное дело по статье об угрозе убийством. Помимо этого, в отношении него составили административный протокол за нахождение в состоянии алкогольного опьянения в общественном месте.