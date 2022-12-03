Дорог нет — только направления: в Москве открылась выставка вездеходов

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Выставка «Поехали 2022» и «Вездеходер 2022»

В ЦВК «Экспоцентр» открылись две дополняющие друг друга выставки — путешествий и техники для активного отдыха «Поехали 2022» и вездеходной техники «Вездеходер 2022». Зрителям представлены мотоциклы, автомобили, дома на колесах, жилые модули и вездеходы более чем от 170 компаний из России и Белоруссии. Помимо средств передвижения посетители выставки также смогут ознакомиться с передовыми видами защитной экипировки, товарами для активного отдыха и путешествий, запчастями и деталями для тюнинга.

Помимо этого, на выставке «Поехали 2022» открыт салон старинной техники «Автомото старина», звездами которой станут музейные экспонаты из частных коллекций. Москвичам и гостям столицы также предложат ознакомиться с буднями реставрационных мастерских. В программе выставки значатся и встречи с российскими путешественниками, в частности с командой телеканала «Моя Планета».

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