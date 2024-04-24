Директор школы получила срок за покушение на жену экс-любовника «Ъ»: директор школы в Москве получила девять лет за покушение на убийство

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Василиса Маслова

Гагаринский суд Москвы приговорил к девяти годам Василису Маслову, возглавлявшую частную школу «Русский Гарвард», передает «Коммерсантъ». Уточняется, что она проходила главной подозреваемой по делу о покушении на Светлану Хананашвили — жену бывшего любовника.

По данным издания, в преступлении также замешаны ее бывшие ученики Николай Фролов и Ирина Погарченко, они также были признаны виновными и получили пять и 4,5 года лишения свободы соответственно. Сообщается, что дело впервые рассматривалось еще в 2020 году, однако тогда Маслова и Погарченко были оправданы, а связи с действиями Фролова, напавшего на потерпевшую, обнаружено не было. Еще одним важным нюансом стал тот факт, что суд не смог установить мотив преступления.

Пострадавшая оспорила решение суда, после чего дело было возвращено на рассмотрение. В ходе расследования было установлено, что Маслова состояла в отношениях с депутатом Михаилом Хананашвили, однако в какой-то момент мужчина решил разорвать эту связь и восстановить отношения с супругой. После этого фигурантка дела решила организовать убийство женщины, воспользовавшись услугами бывших подопечных. Известно, что 9 января 2020 года на супругу депутата напали — Фролов схватил жертву за шею и нанес ей не менее 11 колото-резаных ран. После они скрылись с места происшествия, решив, что пострадавшая скончалась.

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