Прибил ноги к доске и поджег: детали шокирующего суда на Урале

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В Екатеринбурге начался судебный процесс по делу, подробности которого в прошлом году широко обсуждались в местных СМИ. 33-летнего Олега Щеголихина обвиняют в том, что осенью прошлого года он в приступе ревности искалечил свою 40-летнюю сожительницу, после чего повез ее в лес якобы с намерением убить. Несмотря на мучения, потерпевшая Оксана Кузьменко выжила, спровоцировав ДТП по дороге к предполагаемому месту расправы. Подробности — в материале NEWS.ru.

За что судят Олега Щеголихина

Щеголихину предъявлено обвинение сразу по нескольким статьям Уголовного кодекса: части 4 статьи 166 (неправомерное завладение автомобилем без цели хищения (угон), совершенное с применением насилия), части 1 статьи 264.1 (управление автомобилем лицом, находящимся в состоянии опьянения), части 3 статьи 30 и пункт «д» части 2 статьи 105 (покушение на убийство, совершенное с особой жестокостью).

Мужчина находится в СИЗО с 27 октября 2023 года, его арест неоднократно продлевался. В марте местная прокуратура сообщила, что в ходе предварительного следствия свердловчанин частично признал свою вину. Но позже сам Щеголихин стал все отрицать по всем пунктам. Защита просила провести психологическую экспертизу Щеголихина, но суд отклонил запрос.

Первое заседание, на котором дело начало рассматриваться по существу, состоялось в Орджоникидзевском районном суде 8 апреля. В ходе него судья Оксана Корякина удовлетворила ходатайство прокуратуры и оставила свердловчанина под стражей до 31 августа, а также назначила дату повторного слушания.

На заседании присутствовала пострадавшая — Оксана Кузьменко. Женщина рассказала подробности случившегося. Как пишет издание «Ведомости Урал», во время своего рассказа Кузьменко «сняла шапку и маску, показывая последствия травм». От подсудимого она требует компенсацию в размере 10 миллионов рублей за моральный и физический ущерб.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Что известно об издевательствах над женщиной

По утверждению «КП-Екатеринбург», Кузьменко и Щеголихин встречались около трех месяцев. По данным издания, довольно быстро мужчина начал устраивать партнерше регулярные скандалы на почве ревности, поднимал на нее руку. Кроме того, мать пострадавшей рассказывала, что Щеголихин принуждал Оксану переводить деньги его друзьям-заключенным.

Трагедия, ставшая причиной уголовного дела, случилась в ночь на 25 октября 2023 года в районе Эльмаш на северо-востоке Екатеринбурга. За сутки до этого Оксана собрала вещи и уехала от Щеголихина к матери в соседний район (Уралмаш), отключив телефон. По версии следствия, вечером того же дня мужчина, будучи в состоянии алкогольного опьянения, выследил Кузьменко у ее Honda Fit, насильно посадил в машину и отвез в автосервис на проспекте Космонавтов. Там мужчина неофициально работал сварщиком.

Как писало издание E1.RU, автомастерская находится «в отдаленном от центра депрессивном районе с деревянными одноэтажными домами вдоль дороги», в окрестностях расположен полукустарный бизнес, повсюду бегают бездомные собаки.

По версии следствия, около часа ночи 25 октября Щеголихин затащил Кузьменко внутрь гаража, где начал бить палкой по ногам и спине. Затем он, согласно обвинительному заключению, прибил ступни женщины к доске, после этого вытащил гвозди и потребовал, чтобы та отвезла его в Асбест (откуда мужчина родом). Как рассказала в показаниях Кузьменко, после ее отказа, Щеголихин облил женщину бензином и поджег.

На этом мучения свердловчанки, которая все время находилась в сознании, не закончились. Понаблюдав какое-то время, Щеголихин потушил пламя из огнетушителя, погрузил Оксану в машину и повез в лес. По версии следствия, там обвиняемый собирался убить женщину.

Находясь в машине Кузьменко, несмотря на все травмы, смогла спровоцировать аварию: Щеголихин потерял управление, выехал на полосу встречного движения и врезался в другой автомобиль. После этого мужчина побежал в лесной массив, но скрыться не сумел — в нескольких километрах от ДТП его задержали сотрудники ГИБДД.

Потерпевшая рассказала ужасные подробности

Оксану Кузьменко сначала госпитализировали в больницу № 24, но затем перевели в ожоговый центр больницы № 40. По данным издания 66.RU, у женщины диагностировали около 30% ожогов тела. Она провела в реанимации 11 дней, перенесла пересадку кожи, но в итоге выжила.

На заседании 8 апреля потерпевшая рассказала судье шокирующие подробности своих мучений. По словам женщины, Щеголихин обещал ее убить, «время дал до четырех часов утра».

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

«[Он] курил сигарету и смотрел, как я горела. Наслаждался, видимо... <...> Трос, которым он меня связал, расплавился. Он кусками отдирал от меня этот трос. Потом притащил ведро, заставил обожженными руками мыть пол», — поделилась деталями потерпевшая.

Женщина до сих пор страдает от последствий полученных травм. Как заявил ее адвокат Дмитрий Ушаков, она попросила освободить ее от участия в последующих заседаниях суда в связи с тяжелым моральным состоянием. Кузьменко будет присутствовать только на стадии прений.

Что может грозить Щеголихину

Сотрудники автосервиса, где работал недавно освободившийся из колонии Олег Щеголихин, отзываются о бывшем коллеге преимущественно в негативном ключе. Один из рабочих говорил, что подсудимый «совершенно отбитый был».

Собеседники E1.RU рассказывали, что мужчина иногда вел себя агрессивно, особенно будучи выпившим. Однако это не смущало начальство автомастерской, поскольку он не требовал большой зарплаты.

По данным местных СМИ, в течение пяти лет Щеголихин был судим шесть раз. Впервые он попал на скамью подсудимых в 2016 году по статье 264.1 УК РФ (управление автомобилем лицом, находящимся в состоянии опьянения).

Тогда суд пошел на снисхождение, приняв во внимание положительную характеристику мужчины и наличие у него двух детей. Свердловчанина приговорили к 200 часам обязательных работ с лишением права управления машиной на два года.

В последующие годы, по данным СМИ, Щеголихина привлекали к ответственности за угрозу убийством, кражу со значительным ущербом, грабеж, три эпизода угона и умышленное причинение вреда здоровью средней тяжести. За угоны в 2018 году мужчина получил 2,5 года колонии общего режима, а за нападение на знакомого — два года колонии строго режима.

В июле 2023 года Щеголихи вышел на свободу, а уже спустя четыре месяца снова попал под следствие. По новому уголовному делу Свердловчанину грозит до 20 лет лишения свободы.

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