Mash: директор школы собрала 800 страниц компромата на родителей учеников Mash: директор школы на Рублевке потребовала засудить родителей учеников, критиковавших ее в соцсетях

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Telegram-канал Mash сообщил, что директор элитной школы № 1584 на Рублевке в Москве обратилась в правоохранительные органы с требованием возбудить уголовное дело о клевете против родителей учеников, которые недовольны ее руководством в образовательном учреждении. По данным канала, руководитель учебного заведения распечатала 800 страниц скринов с комментариями пяти родителей о ней в соцсетях.

По данным Mash, родители жаловались, что директор, возглавившая школьную администрацию в 2020 году, закрыла актовый зал и музей, нарушает санитарные нормы в столовой, а также из-за нее уволились опытные учителя, с этими претензиями они обращались в Минпросвещения и Роспотребнадзор.

Чувствуя давление родительской общественности, директор решила привлечь недоброжелателей за клевету, говорится в сообщении Mash.

Ранее в московском Южном Медведково директор школы № 1568 сообщил в полицию об ученике, который критиковал флаг России и уроки «Разговоры о важном». Шестиклассник Андрей М. направил письмо директору с просьбой демонтировать флагшток на пришкольной территории, отменить проведение торжественных линеек с поднятием флага и исполнением гимна РФ, а также перестать проводить внеурочные мероприятия «Разговоры о важном». Письмо было анонимным, но школьника вычислили по почерку.