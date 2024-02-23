Девушка напала на пассажира электрички после просьбы не смотреть на нее

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Девушка напала с ножом на двух пассажиров в электропоезде «Можайск — Лобня», сообщает радиостанция «Говорит Москва» со ссылкой на данные МВД. Уточняется, что напавшая распылила содержимое газового баллончика в лицо мужчине, а потом напала с ножом на пассажира, который вступился за попутчика.

По данному факту возбуждено уголовное дело.Потерпевший, житель Подмосковья 1993 года рождения, доставлен в больницу, где ему диагностировали два колото-резаных ранения.

Полицейские задержали девушку на станции Кунцевская и изъяли рукоятку и лезвие ножа, который распался на две части. Напавшая рассказала, что на нее «начал пристально смотреть мужчина». Когда мужчина не отреагировал на её просьбу «не смотреть», она распылила баллончик ему в лицо.

Ранее в Москве арестовали мужчину, который ударил ножом незнакомую женщину. По данным правоохранителей, задержанный был пьян и действовал из хулиганских побуждений. Нападение произошло на 2-й Тверской-Ямской улице, злоумышленник нанес потерпевшей удар ножом, после чего толкнул ее, от чего она упала. После совершения преступления задержанный скрылся. Известно, что пострадавшей понадобилась помощь медиков.