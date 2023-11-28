Девушек с баранками и икрой задержали на Красной площади «Осторожно, Москва»: у Кремля задержали девушек за фотосессию в русском стиле

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Полиция Москвы задержала за незаконную акцию девушек, которые хотели устроить на Красной площади фотосессию в русской стилистике, сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва». По его информации, девушки планировали сделать снимки в длинных шубах с баранками и бутербродами с икрой.

Как передает канал, дежуривший у Кремля полицейский заявил москвичкам, что фотографироваться на Красной площади с красной икрой «запрещено законом». Девушек отвезли в одно из отделений, где они рассказали, что не принимали участия ни в каких незаконных акциях.

Нигде нет информации, что нельзя фотографироваться с бутербродом с икрой или иным подобным реквизитом, — рассказала одна из задержанных.

Девушек отпустили спустя 2,5 часа. Они написали объяснительные, штраф выписывать не стали.

Ранее в Москве задержали местную зоозащитницу Наталью Кошанскую, которая помогала спасать запертую в автомобиле кошку. Женщина не захотела оставлять животное полицейским, поэтому взяла переноску и доехала с правоохранителями до участка. Там их мнения о судьбе питомца разошлись. Зоозащитница настаивала на ветеринарной клинике и поиске новых хозяев для кошки, а полицейские хотели оставить животное себе, чтобы потом передать специалистам. В результате споров Кошанскую задержали до утра за неповиновение требованиям правоохранителей.