Детеныш панды из Московского зоопарка научился ползать и попал на видео

Фото: t.me/svetlanaakulova1

Детеныш панды, родившийся в Московском зоопарке, научился ползать по вольеру, рассказала директор зоопарка Светлана Акулова в своем Telegram-канале. По ее словам, ползание — это важный этап в развитии детеныша, так как теперь панда сможет самостоятельно доползти до мамы в случае необходимости. Первые «шаги» панды были сняты на видео.

Наша маленькая панда начала активно передвигаться по вольеру — она ползает. Это важный этап в развитии детеныша, теперь она может доползти до мамы самостоятельно. По словам зоологов, видно, что детеныш хорошо и правильно сгибает задние лапы, опирается на них и движется вперед, — рассказала Акулова.

Отмечается, что маленькая панда ползает по специально оборудованному вольеру. В частности в нем предусмотрен подогрев полов, а сами полы легко поддаются дезинфекции и санитарной обработке. По словам директора зоопарка, покрытие в вольере обеспечивает панде наилучшее сцепление, благодаря чему ее шаги становятся увереннее с каждым днем.

В конце ноября специалисты Московского зоопарка обнаружили у детеныша панды первые зубы. Зоологи уточнили, что у животного прорезались два нижних клыка. Отмечается, что молочные зубы растут у панд с трех месяцев до полугода. После того как они появятся полностью, детеныш сможет есть бамбук и овощи наравне со взрослыми.