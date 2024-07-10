«Чрезвычайная обстановка»: синоптик предупредил о новом пике жары в Москве Синоптик Шувалов: в Москве ожидается очередное аномальное потепление

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Новый пик жары ожидается в Москве в ближайшие дни, заявил руководитель прогностического центра «METEO» Александр Шувалов в беседе с NEWS.ru. По его словам, уже в среду, 10 июля, температура воздуха не поднимется выше 25-27 градусов тепла, но затем снова начнет возрастать.

Погода в Москве не испортится, но станет менее жаркой. Пройдет холодный фронт и ветер поменяется на северный, может, на северо-восточный. Из-за чего температура воздуха 10 июля уже не поднимется выше 25-27 градусов тепла, но затем снова пойдет вверх. Каждый день будет прибавляться по градусу, и уже в выходные дни столбики термометров вновь покажут 30-31 градус тепла. Такие показатели на два-четыре градуса выше нормы, — отметил Шувалов.

По словам метеоролога, в выходные в столице поднимется небольшой ветер и будет достаточно высокое давление. При этом осадков до конца недели не прогнозируется. Шувалов подчеркнул, что из-за такой погоды пожароопасная обстановка вскоре может стать чрезвычайной в лесах Подмосковья.

Ранее ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Михаил Леус указал, что в Москву вновь вернется 30-градусная жара. В то же время дожди ожидаются в середине недели. Формировать сухую и солнечную погоду будет антициклон, констатировал эксперт.

До этого жители нескольких населенных пунктов Чеховского городского округа в Московской области пожаловались, что остались без воды и электричества в 30-градусную жару. Они утверждали, что их заранее не предупреждали об отключении. Уведомление от властей пришло спустя несколько часов отсутствия коммунальных услуг.