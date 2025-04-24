Брошенных в экскаваторе котят спасли в Москве

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

На юго-востоке Москвы сотрудники МЧС спасли новорожденных котят, пишет 360.ru со ссылкой на свой источник. По его словам, котят бросила кошка в экскаваторе.

Сообщение о котятах в экскаваторе на 1-м Грайвороновском проезде поступило утром 24 апреля. Прибывшие спасатели извлекли котят, которые не пострадали.

Ранее заведующая Красногвардейской государственной ветклиникой Вера Земская рассказала, что нужно учитывать, что кошки могут быть одни не дольше двух дней, чтобы безопасно оставить домашних животных одних на майские праздники. По ее словам, для собак потребуется найти зоогостиницу даже на короткий срок.

До этого фелинолог Ангелина Сиротина рассказала, что домашние кошки не обладают способностью приземляться на четыре лапы в случае падения с высоты. По ее словам, их инстинкты не развиты так же хорошо, как у животных, живущих на улице.