Раскрыто, сколько питомцы могут прожить одни дома на майских праздниках Ветеринар Земская рассказала, что кошек можно оставить одних только на два дня

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Чтобы безопасно оставить домашних животных одних на майские праздники, нужно учитывать, что кошки могут быть одни не дольше двух дней, рассказала «Москве 24» заведующая Красногвардейской государственной ветклиникой Вера Земская. По ее словам, для собак потребуется найти зоогостиницу даже на короткий срок.

Когда очень важно уехать на более длительный срок, нужно просить знакомых или родственников, чтобы они заходили проведать животное (кошку. — NEWS.ru) раз в сутки: погладили его, убрали лоток, покормили и поменяли воду, — объяснила специалист.

Земская предупредила, что кошкам важно общение, поэтому их нельзя оставлять одних надолго. Оставлять можно только здоровое животное, без патологий. Перед отъездом необходимо убрать ядовитые растения, нитки и закрыть окна.

Собак нельзя оставлять одних даже на сутки, так как это очень социальные животные, отметила ветеринар. Поэтому лучше поместить их в зоогостиницу. Если нужно взять животное с собой, важно убедиться, что у него устойчивая психика и нет хронических заболеваний, а также использовать успокоительные препараты после консультации с ветеринаром.

Ранее ветеринар Александра Григорьева заявила, что для наиболее эффективной защиты питомцев от клещей следует комбинировать разные средства против этих паразитов с вакцинацией. Она предупредила, что клещевой пироплазмоз перестал быть сезонным заболеванием.