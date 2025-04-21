Ветеринар назвала самый эффективный способ защитить питомцев от клещей Ветеринар Григорьева призвала сочетать средства от клещей для защиты питомцев

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Для наиболее эффективной защиты питомцев от клещей следует комбинировать разные средства против этих паразитов с вакцинацией, заявила KP.RU ветеринар Александра Григорьева. Она предупредила, что клещевой пироплазмоз перестал быть сезонным заболеванием.

Ни один препарат против клещей на рынке не дает 100%-ную гарантию защиты, подчеркнула Григорьева. В связи с этим она призвала обязательно вакцинировать своего питомца, а также сочетать специальные таблетки, капли на холку, ошейники и спреи.

Противопаразитарные таблетки, по ее словам, действуют до 45 дней в зависимости от производителя. Их следует подбирать совместно с ветврачом, отметила Григорьева. Эффект от капель на холку длится, как правило, до месяца, а от ошейников — до восьми. Спреи, если не мыть питомцев, защищают от паразитов до пяти недель, уточнила специалист.

Ветеринар Михаил Шеляков ранее заявил, что таблетки являются самым лучшим способом защитить собак от клещей, однако не самым простым. По его словам, препараты могут быть дорогостоящими и есть риск, что они не усвоятся.