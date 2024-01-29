Больное ухо едва не оставило москвичку парализованной В Москве у женщины отказали рука и нога из-за недолеченного отита

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В Москве у 28-летней женщины на фоне осложнений, связанных с отитом, парализовало руку и ногу, рассказал заведующий оториноларингологическим отделением Балашинской больницы Алексей Агафонов в разговоре с NEWS.ru. Недолеченная болезнь привела к гнойным процессам в ухе и задела мозг. Хирурги в оториноларингологическое отделении провели ей операцию на среднем ухе и восстановили работу конечностей.

Поступила 28-летняя женщина с жалобами на боль и гнойные выделения из уха. Также у пациентки были нарушены двигательные функции руки и ноги. После проведенного обследования врачи выявили у неё менингоэнцефалит — гнойное воспаление головного мозга. Скопившийся гной начал давить на зоны, которые отвечают за движение конечностей. В результате женщина не могла поднять ни руку, ни ногу. Как выяснилось, к таким последствиям привёл невылеченный отит, — рассказал врач.

Агафонов отметил, что в медицинской практике пациенты с лор-заболеванием, приводящим к дисфункции конечностей — это редкий случай.

Ранее в Ростове-на-Дону врачи спасли 23-летнего пациента, у которого стремительно развивалась гангрена Фурнье. Как рассказал сам молодой человек, он проснулся от боли и дискомфорта в паху и увидел отек. Наутро ситуация продолжила усугубляться. За несколько дней до этого у мужчины поднялась температура и появилась боль в горле, но он решил, что это обычная простуда. Врачи экстренно прооперировали пациента. Тем самым им удалось не только спасти молодому человеку жизнь, но и сохранить все необходимые функции органов.