Богомолов честно рассказал о будущем Театра Романа Виктюка Богомолов: Театр Романа Виктюка ждет обновление и этого не нужно пугаться

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Театр Романа Виктюка, художественным руководителем которого стал Константин Богомолов, ожидает обновление. В своем Telegram-канале театральный режиссер сообщил, идеи дальнейшего развития уже есть, но конкретика будет только после знакомства с репертуаром и положением дел.

Худрук Театра на Малой Бронной признается, что предложение возглавить еще один театр стало дня него серьезным профессиональным вызовом. Свою задачу он ведет в создании новой точки притяжения для москвичей, гостей города и всех, кто любит театр.

Репертуар будет изучен, как и творческий состав. У меня нет желания все зачистить и начать с нуля. Но я и не стану произносить «сладких» речей, которые мы часто слышим от новых руководителей, желающих «успокоить» коллектив ‹… › худшее, что можно было бы сделать в память о режиссере — превращать рожденный им театр в музей, имитировать или мумифицировать его стиль. Верность отечеству, верность семье — непреложная ценность. Основа человеческого существования. В искусстве же верность стилю — знак застоя. Театр ждет обновление. И этого не нужно пугаться. Этому надо радоваться, — сказано в сообщении худрука.

Богомолов также отметил, что менеджерская команда Театра на Малой Бронной станет его опорой в работе с новой для него сценой и коллективом.

И я уверен, что опыт этой команды и мой опыт, наша энергия и искренняя любовь к искусству театра помогут нам реализовать потенциал невероятного конструктивистского пространства Мельникова, — заключил Богомолов.

Художественный руководитель Театра Олега Табакова Владимир Машков признался, что считает Севастополь своим родным городом. Такое заявление он сделал на полях ПМЭФ, находясь в компании губернатора Севастополя Михаила Развожаева.