При посадке Boeing во Внуково заметили неопознанный объект

Фото: Пресс-служба аэропорта Внуково

Экипаж Boeing 737 авиакомпании «Победа» вечером 21 августа сообщил о неопознанном объекте при заходе на посадку в аэропорту Внуково, сообщает Telegram-канал AviaIncident. Объект был замечен бортовой системой предупреждения столкновения самолетов в воздухе (TCAS).

При заходе на посадку на ВПП06 сработал TCAS из-за неопознанной цели. Цель пересекла рабочую ВПП справа налево на большой скорости. Самолёт В-737-800, RA-73294, рейс PBD432 Пермь (Большое Савино) — Москва (Внуково), — говорится в сообщении.

Система TCAS оценивает пространство вокруг самолета и видит другие воздушные суда, оборудованные ответчиком.

17 августа самолет Ан-24 с поврежденным крылом совершил аварийную посадку в аэропорту города Усть-Кут в Иркутской области. Воздушное судно выкатилось за пределы взлетно-посадочной полосы, у самолета подломилась передняя стойка шасси и повредилось крыло. Посадка прошла благополучно, никто не пострадал.

Ранее стало известно, что авиакомпания «Победа» может полностью перебазироваться из Внуково в Шереметьево. Перевод рейсов возможен уже в сентябре, окончательное решение еще не принято. Отмечается, что в случае перехода компания «Аэрофлот» полностью сконцентрируется в одном аэропорту. Пассажиры особой разницы не почувствуют, а необходимость перехода «Победы» будет плюсом для Шереметьево, который в условиях санкций потерял огромный трафик.