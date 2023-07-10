Нападение мигрантов на 19-летнего парня в подмосковной Электростали из-за зеленого ирокеза является беспрецедентным, заявила в разговоре с NEWS.ru уполномоченный по правам человека в Московской области Ирина Фаевская. Она пообещали содействовать оказанию всей необходимой помощи пострадавшему, а также пообещала, что правоохранительные органы займутся расследованием этого нападения.
Это беспрецедентная ужасная ситуация, которая, безусловно, не должна повторяться и в принципе происходить. Мы будем разбираться и оказывать всю необходимую помощь пострадавшему, — сказала собеседница.