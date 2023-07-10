Нападение мигрантов на 19-летнего парня в подмосковной Электростали из-за зеленого ирокеза является беспрецедентным, заявила в разговоре с NEWS.ru уполномоченный по правам человека в Московской области Ирина Фаевская. Она пообещали содействовать оказанию всей необходимой помощи пострадавшему, а также пообещала, что правоохранительные органы займутся расследованием этого нападения.