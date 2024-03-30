Baza: сотрудников спецполка Москвы перевооружили после теракта в «Крокусе»

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Telegram-канал Baza пишет, что сотрудников московского спецполка перевооружили после теракта в «Крокус Сити Холле». По данным канала, теперь у каждого из них при себе есть автомат АК-74М и пистолет Лебедева. Раньше московские полицейские были вооружены пистолетами-пулеметами и пистолетами Ярыгина.

Кроме того, полицейские теперь передвигаются по городу в бронежителах и тяжёлых касках. По информации источника канала, особенно усилили охрану около ВДНХ, где проходит выставка «Россия». Теперь пройти внутрь можно только через арку главного входа, по всему периметру поставили по паре сотрудников спецполка. Всех посетителей будут тщательно досматривать на контрольно-пропускных пунктах.

Ранее РИА Новости сообщило об обнаружении криптокошелька, которым, предположительно, пользовались заказчики теракта в «Крокусе» и его исполнители. По данным журнала «Финтолк», террористы могли вывести оплату за нападение на «Крокус» через дубайскую криптобиржу ByBit, которая одна из немногих осталась работать в РФ.