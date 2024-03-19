Актрисе Вере Алентовой стало плохо на прощании с Ширвиндтом «Утро.ру»: Вера Алентова с трудом держалась на ногах на прощании с Ширвиндтом

Фото: Alexey Belkin/Business Online/Global Look Press

На траурную церемонию прощания с президентом Театра сатиры Александром Ширвиндтом, помимо прочих известных деятелей культуры, пришла 82-летняя Вера Алентова, пишет «Утро.ру». Журналисты издания подметили, что она едва держалась на ногах и в какой-то момент женщине помогла дочь Юлия Меньшова. Она усадила Алентову на стул у гроба возле родственников покойного режиссера и актера.

Корреспонденты сообщили, что актриса постоянно плакала и явно восприняла смерть Ширвиндта близко к сердцу. Они долгое время вместе играли в антрепризном спектакле «Чествование» и снялись в фильме «Московский романс» (2019). Ранее Алентова признавалась, что, когда задумала писать мемуары, в первую очередь посоветовалась именно с Александром Ширвиндтом.

Он очень остроумный человек. И когда я с ним говорила о том, что тоже пишу книгу, то он мне сказал: «Ты имей в виду, что самое главное — это название! Подумай об этом», — приводит ее слова издание.

Ширвиндт скончался 15 марта 2024 года на 90-м году жизни в московской больнице. Причиной его смерти стала сердечная недостаточность. На церемонии прощания с ним народный артист РСФСР Геннадий Хазанов рассказал, что, помимо дней рождения друзей, любимым праздником усопшего было 1 апреля. Оказывается, Александр Ширвиндт любил в этот день разыгрывать публику. Например, однажды в театре он устроил лотерею среди зрителей. Победителю принесли огромный куль. Зритель распаковал его и с изумлением обнаружил собственное пальто.