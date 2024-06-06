Адвокат рассказал, какое наказание грозит убийце сына магната Балишанского Адвокат Багатурия: расстрелявшему москвича киллеру грозит до 25 лет тюрьмы

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Расстрелявшему сына магната Андрея Балишанского в Москве киллеру грозит до 25 лет лишения свободы, заявил адвокат Вадим Багатурия. В разговоре с NEWS.ru эксперт подчеркнул, что мужчине вряд ли назначат пожизненное наказание. По словам адвоката, дело будет рассматриваться судом присяжных, в связи с чем возможна такая часть вердикта как снисхождение.

Я прогнозирую, что за оба преступления ему назначат от 20 до 25 лет лишения свободы, пожизненное, вероятно, ему не назначат. Данное дело будет рассматриваться судом присяжных, где возможна такая часть вердикта как снисхождение. Если он его заслужит, то пожизненное ему не будет назначено, — пояснил адвокат.

При этом Багатурия отметил, что совершение убийства по найму может наказываться лишением свободы вплоть до пожизненного. Кроме того, по его словам, за перестрелку киллера с полицией также может грозить пожизненное.

Если сотрудники правоохранительных органов были одеты в форменное обмундирование, и стрелявший точно понимал, что стреляет по представителям власти, ему также может грозить наказание вплоть до пожизненного, — добавил адвокат.

Убийство 34-летнего Константина Балишанского произошло в московском районе Фили-Давыдково утром 6 июня. Погибший работал сисадмином в столичной фирме, занимающейся арендой аппаратуры связи. Убитый молодой человек — сын главы компании Mediasystem Group. Фирма занимается мультимедийным оборудованием, светодиодными и LCD-экранами, обеспечивает ими крупные выставки и мероприятия.