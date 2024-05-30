Адвокат рассказал, что грозит устроившему резню в Москве фитнес-модели Адвокат Багатурия: устроившему резню в Москве тренеру грозит до 15 лет тюрьмы

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Фитнес-модели и тренеру, устроившему резню в Москве, грозит до 15 лет лишения свободы, рассказал NEWS.ru адвокат Вадим Багатурия. Эксперт отметил, что мужчина совершил убийство. Кроме того, он пытался зарезать свою бывшую девушку, что может быть квалифицировано как покушение на убийство, уточнил адвокат.

Мужчина совершил убийство, за что ему может грозить от восьми до 15 лет лишения свободы. То, что он пытался зарезать свою бывшую девушку можно квалифицировать как покушение на убийство. Что касается поножовщины, то по результатам судебной медицины будет определен размер вреда здоровью потерпевших, — пояснил Багатурия.

Адвокат подчеркнул, что подозреваемому также может грозить наказание по статье 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью) или по статье 112 УК РФ (умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью). По его словам, в совокупности по всем статьям фитнес-модель может получить от 12 до 15 лет лишения свободы.

Что касается вопроса — может ли состояние аффекта, вызванного ревностью, стать смягчающим обстоятельством, это также будет решаться после проведения медицинской экспертизы в отношении обвиняемого. Если будет установлено, что он совершил преступление в состоянии аффекта, то он вообще не подлежит ответственности. Так сказано в уголовном кодексе, — заключил адвокат.

Ранее появилась информация, что зачинщиком кровавой поножовщины в Хорошевском районе стал уроженец Владивостока. По некоторым данным, он является студентом кафедры нутрициологии медицинского вуза и спортивным тренером. Мужчина напал с ножом на свою бывшую партнершу Веронику и ее нового возлюбленного — трейдера и криптовалютчика Алексея Вайншеля, который впоследствии был убит в ходе поножовщины.