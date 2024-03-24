«112»: пассажирка Шереметьево заявила о бомбе в рюкзаке

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Telegram-канал «112» сообщает, что в московском аэропорту Шереметьево одна из пассажирок заявила о бомбе в своем рюкзаке. По данным канала, женщина рассказала о взрывном устройстве после того, как поднялась на борт самолета рейсом Москва — Ереван.

По сведениям канала, женщина ведет себя агрессивно и передвигается с места на место. Канал уточняет, что рейс задержали, к ситуации подключились экстренные службы.

Ранее сообщалось, что у пассажира в аэропорту Домодедово взорвалась светошумовая граната. Владельца боеприпаса задержали и отвезли в полицейский участок для выяснения обстоятельств. Никто из находившихся в воздушной гавани не пострадал. Багаж с гранатой принадлежал 54-летнему мужчине, которого ранее задерживали за незаконное хранение оружия и боеприпасов.

В начале октября в Магадане пассажиров самолета «ИрАэро», направлявшегося в чукотское село Кепервеем, эвакуировали из-за сообщения о гранате в багаже. Рейс был задержан на три часа. Кинологи не обнаружили опасных предметов в багаже.

В январе сотрудники службы безопасности московского аэропорта Шереметьево обнаружили в багаже пассажира боевую гранату. Мужчина собирался лететь рейсом Москва — Оренбург. Взрывотехники установили, что найденная граната Ф-1 является боевой.