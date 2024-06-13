10 человек спасли из затопленных ливнем автобусов в Москве

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

10 гражданам потребовалась помощь из-за ливня, который затопил несколько автобусов и легковушек на севере Москвы, сообщили ТАСС в оперативных службах. По предварительным данным, никто из них не получил травм.

На севере Москвы в результате ливня оказались подтопленными несколько улиц. Вода затопила несколько единиц общественного транспорта и легковых автомобилей. Спасены десять человек, — отметили в экстренных службах.

В настоящее время спасатели помогают пассажирам выбраться. Пострадавших среди них нет. Также на Нижегородской улице проводится спасение женщины из затопленного автомобиля. Его вытаскивают из воды.

Ранее сообщалось, что пассажирский автобус ушел под воду на севере Москвы из-за продолжительного ливня. Инцидент произошел в Дмитровском районе на Клязьминской улице. На кадрах видно, как городской автобус вместе с пассажирами наполовину погрузился в воду. Один из легковых автомобилей ушел под воду почти целиком, на видео видно лишь его крышу.

В столичном Дептрансе сообщили, что движение по Клязьминской улице по причине подтопления проезжей части было перекрыто. Автомобилистов попросили выбирать пути объезда.