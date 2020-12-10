Веласкес победила Макфарлейн и завоевала чемпионский титул Bellator

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Бразильянка Жулиана Веласкес (11-0) победила американку Илиму-Лей Макфарлейн (11-1) в главном бою турнира Bellator 254 и завоевала титул чемпионки в наилегчайшем весе.

В первом раунде соперницы действовали осторожно с дистанции. Веласкес работала первым номером, а Макфарлейн атаковала наскоками, но иногда попадала под встречные удары соперницы-левши. У чемпионки и дальше не многое получалось на контратаках, поэтому она пошла в клинч и в борьбу, но сумела лишь уронить на себя бразильянку. В третьем раунде Макфарлейн получила рассечение над бровью, после чего выглядела совсем растерянно из-за неудачного хода боя.

В чемпионских раундах Веласкес не форсировала ход боя, стараясь довести его до верного, и разбила сопернице и нос, что затрудняло чемпионке дыхание. У Макфарлейн всё реже получались успешные контратаки, но концовку четвёртого раунда она украла за счёт тейкдауна и сразу полезла бороться в заключительной пятиминутке, но снова уронила соперницу на себя, так и не сумев переломить неудачный ход боя. Судьи отдали победу Веласкес со счётом 49:46 и 48:47 (двое).

Как сообщал NEWS.ru, российский боец легчайшего веса Магомед Магомедов победил по очкам бразильца Матеуса Маттоса (в дебютном бою в Bellator на турнире в американском Анкасвилле.