Валентнина Шевченко защитила титул чемпионки UFC

Фото: Diego Ribas/Keystone Press Agency/Global Look Press

Валентина Шевченко

Российская и киргизская спортсменка Валентина Шевченко одержала победу над Тайлой Сантос из Бразилии на UFC 275. Таким образом, Шевченко защитила титул чемпионки UFC в наилегчайшем весе.

Шевченко победила раздельным решением судей: 48:47, 47:48, 49:46. Для неё эта защита стала седьмой подряд, что является рекордом UFC. До неё лучший результат принадлежал Ронде Роузи, которая защитила чемпионский титул шесть раз подряд.

В ночь на воскресенье, 12 июня, Дмитрий Кудряшов нокаутировал Вагаба Вагабова за 50 секунд. Бой проходил в Москве в рамках полуфинала Гран-при PRAVDA. Победивший нокаутом в первом раунде Кудряшов в финале встретится с Вячеславом Дациком, который в апреле победил экс-чемпиона Glory Сауло Кавалари нокаутом на 17-й секунде боя.

В октябре прошлого года вышел трейлер фильма с участием Валентины Шевченко. Режиссёром спортивной драмы «В синяках» и исполнительницей главной роли стала голливудская звезда Холли Берри.