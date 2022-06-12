Дмитрий Кудряшов нокаутировал Вагаба Вагабова за 50 секунд

Фото: Кирилл Зыков/АГН «Москва»

Дмитрий Кудряшов

Российский боксёр, экс-претендент на титул чемпиона мира в первом тяжёлом весе Дмитрий Кудряшов нокаутировал бойца ММА Вагаба Вагабова. Бой продлился 50 секунд. Бой проходил в Москве в рамках полуфинала гран-при PRAVDA.

Победивший нокаутом в первом раунде Кудряшов в финале встретится с Вячеславом Дациком, который в апреле победил экс-чемпиона Glory Сауло Кавалари нокаутом на 17-й секунде боя.

Кудряшов одержал 25-ю победу (24 — нокаутом) при пяти поражениях. Для Вагабова это был третий бой в боксе, первые два он выиграл. Он известен по выступлениям в ММА, где у него 28 побед при одном поражении.

36-летний Кудряшов последний раз выходил на ринг в сентябре 2021 года, когда проиграл Евгению Тищенко.

Ранее Кудряшов в разговоре с корреспондентом NEWS.ru назвал причину победы Дмитрия Бивола в поединке с мексиканцем Саулем Альваресом. По мнению Кувалды, команда мексиканца совершила ошибку, выбрав в качестве соперника россиянина, поскольку Альварес ничего не может противопоставить его стилю.