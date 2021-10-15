Вышел трейлер фильма с участием чемпионки UFC Шевченко

На YouTube-канале платформы Netflix опубликован трейлер спортивной драмы «В синяках» (Bruised), в котором снялась чемпионка UFC в наилегчайшем весе Валентина Шевченко. Режиссёром фильма и исполнительницей главной роли стала голливудская звезда Холли Берри.

Фильм рассказывает драматичную историю девушки-бойца, которую сыграла Берри. Шевченко сыграла роль её соперницы. В трейлере видны кадры их поединка и дуэли взглядов. Также в съёмках приняла участие боец ММА из Бразилии Габи Гарсия, известная своими впечатляющими габаритами. Для Шевченко это первая большая роль в кино.

Как сообщалось ранее, перуанка с российским паспортом Валентина Шевченко победила американку Лорен Мёрфи техническим нокаутом в четвёртом раунде и отстояла титул чемпионки UFC в наилегчайшем весе в соглавном бою турнира UFC 266 в Лас-Вегасе.