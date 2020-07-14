24 июля Александр Емельяненко проведёт бой в тяжёлом весе на турнире АСА 107 в Сочи с Магомедом Исмаиловым. Пресс-конференция соперников запомнилась очередным жёстким высказыванием Емельяненко о бойцах UFC, которую он назвал «распиаренным турниром». За долгие годы карьеры Александр не лезет за словом в карман и рассказывает удивительно жёсткие истории о своих соперниках и даже родном брате. Накануне его возвращения мы решили вспомнить их все.

Харитонов и палец

Говоря об этой истории про одного из своих главных оппонентов Сергея Харитонова, Александр ссылается на брата, но сам Фёдор её никогда не подтверждал. Более того, во всех перепалках бойцов фигурирует палец. Однажды Александр предложил, чтобы проигравший в их бою его отрезал.

Харитонов получил микротравму во время тренировки. Стоит на карачках. Один из тренеров говорит «Сейчас я его вылечу». Подходит и со всего размаха вставляет ему палец в ж.... А Харитонов даже не колыхнулся. Что я хочу сказать? По поводу Харитонова задавайте вопросы Борису Моисееву. Он лучше знает, почему они так говорят, почему себя так ведут, — рассказывал Емельяненко в видеоролике в своём Instagram.

Похмельный анекдот

На пресс-конфренции в феврале 2020 года, посвящённой предстоящему бою с Магой Исмаиловым, Александр Емельяненко пришёл после очередного загула.

Выпил, подрался, в тюрьму, — так охарактеризовал он свой жизненный девиз.

Емельяненко, одетый в шикарный смокинг с тростью, всё же выглядел как человек, недавно оправившийся от тяжёлого похмелья, а потому очередной анекдот про студента, который он презентовал, вышел на любителя. Сидящий рядом Магомед Исмаилов и большинство зрителей в зале так и не поняли, что Александр имел в виду.

Женственный Гончаров с надутыми губами

Чемпион ACA Евгений Гончаров не раз вызывал на бой Александра Емельяненко, однако тот ни разу не выразил заинтересованность в поединке. Понять Александра можно, так как он принимает бои только с медийными персонами, а бой с опасным, но мало раскрученным соперником — не то, что ему нужно. Своё мнение о Гончарове он выразил очередной огненной историей.

Была подготовка в клубе «Ахмат». И приехал туда Гончаров. Недели две-три я видел его в зале, но не знал, кто он такой. Он своими, знаешь, надутыми губками... Все там угорают, когда он выкладывает фото своё — и как вот девочки с губами уткой, так и у Гончарова что ни фотография, то губки он свои выкладывает. Я не знаю, что у него с губами. Ну, такой он какой-то прям несерьёзный. Женственный парень. И вот он губки поскладывал две недели и уехал. Я даже знать не знал, что это Гончаров. Где-то там в толпе он на тренировках бегал — лишь бы со мной в спарринг не встать и не отхватить, — рассказывал Емельяненко в интервью Sport24 .

Вызов Шлеменко

Весной Александр Емельяненко решил подраться со своим тёзкой Шлеменко по правилам бокса. По слухам, турнир были готовы организовать друзья Емельяненко с телеканала РЕН-ТВ. Однако предложить Шлеменко достойный гонорар организаторы не смогли, а потому АЕ просто решил взять соперника «на слабо».

Ну, давай, Саша, если ты не бздило картонное, подерёмся с тобой по правилам бокса. Я тебя побью. С удовольствием, — записал Емельяненко обращение в своём Instagram.

Шлеменко впоследствии предложил ему приехать в Омск и разобраться либо провести бой за достойный гонорар. Тема на этом затихла.

Правило диеты

Александр всю карьеру выступает в тяжёлом весе, а потому гонять вес не привык. Тем не менее однажды он решил поделиться двумя правилами, которые помогут бойцам, сгоняющим и набирающим вес.

Если вы хотите согнать вес, то используйте принцип: «Завтрак съешь сам, обедом поделись с другом, а ужин — отдай врагу». Если вы набираете вес, то всё проще: «Когда я ем, я ем и ем», — рассказал Емельяненко.

«Пока качок замахнётся, я успею выпить и закусить»

Ещё задолго до боя с Михаилом Кокляевым Александр говорил, что качки не приспособлены для единоборств, что он и пожелал продемонстрировать в их поединке. В адрес Михаила и его коллег по силовым видам спорта он не раз допускал едкие комментарии, но самым ярким из них был этот.

Мы как-то общались с качками. Я посмотрел на них и понял, что их не стоит бояться. Пока он замахнётся, я успею выпить и закусить, — вспоминал Емельяненко.

Заключённый против заключённого

Два года назад, когда из мест лишения свободы вышел Вячеслав Дацик, его потенциальный бой с Александром Емельяненко начали раскручивать в СМИ, однако Александр сразу подчеркнул, что «тюремное дерби» ему не интересно. Он также рассказал о своём отношении к Дацику.

Первое время Дацик хорошими вещами занимался, вычищал заведения от проституток. А потом его подначивали, подначивали... Он — заложник обстоятельств. Повторюсь — окружение у него неправильное. Было бы правильное, то взялось бы за Дацика, за его воспитание. Он преданный, хороший. Но не те люди его поддержали, не те люди ему помогли, — говорил Емельяненко в интервью «Спорт-Экспрессу» .

«Федот, рот свой закрой»

Не пожалел в своих выступлениях Александр и родного брата, с которым уже несколько лет находится в ссоре и общается только через мать. После слов Фёдора о том, что его брат заблудился и «умер», он записал ответное видеообращение, на котором выглядел не совсем трезво.