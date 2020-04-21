UFC отменил ещё четыре турнира

https://static.news.ru/photo/886fde60-839a-11ea-bd24-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Руководство Ultimate Fighting Championship (UFC) сообщило об отмене турниров UFC Fight Night и UFC 250, которые должны были состояться 25 апреля в Линкольне (США), 2 мая в Оклахома-Сити (США), 9 мая в Сан-Паулу (Бразилия) и 16 мая в Сан-Диего (США), из-за пандемии коронавируса.

Болельщики, которые приобрели билеты на эти мероприятия, получат возврат денежных средств в полном объёме в первоначальной точке покупки, — сообщается в пресс-релизе, опубликованном на официальном сайте организации.

Ранее организаторы отменили турнир UFC 249, в котором россиянин Хабиб Нурмагомедов должен был защитить титул чемпиона в лёгкой весовой категории. 31-летний россиянин не смог вылететь из-за пандемии инфекции коронавируса. Теперь Фергюсон проведёт бой за титул временного чемпиона UFC в лёгком весе с соотечественником Джастином Гейтжи.

Ранее Фергюсон предложил Нурмагомедову завершить карьеру, писал NEWS.ru.