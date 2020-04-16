Фергюсон предложил Нурмагомедову завершить карьеру

https://static.news.ru/photo/ccf34f9a-82d7-11ea-a778-fa163e074e61_660.jpg Тони Фергюсон Фото: AP/ТАСС

Американский боец, выступающий в Ultimate Fighting Championship (UFC) в лёгкой весовой категории, Тони Фергюсон считает, что 31-летнему россиянину Хабибу Нурмагомедову пора завершить карьеру.

Я думаю, он знает [что ему пора уходить]. Дело не UFC, а в Хабибе. Этот чувак, по сути, сделал это. Он сбежал, словно собака с поджатым хвостом, — цитирует Фергюсона ESPN.

Бой Фергюсона с действующим чемпионом UFC в лёгкой весовой категории Нурмагомедовым должен был пройти 18 апреля в рамках турнира UFC 249. Однако россиянин не смог вылететь из-за пандемии. Теперь Фергюсон проведёт бой за титул временного чемпиона UFC в лёгком весе с соотечественником Джастином Гейтжи.

Ранее NEWS.ru писал, что Фергюсон завершит цикл подготовки к бою с Нурмагомедовым.