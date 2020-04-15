Фергюсон завершит цикл подготовки к бою с Нурмагомедовым

https://static.news.ru/photo/361da112-7ee3-11ea-a33f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Tony

Тони Фергюсон, американский боец смешанного стиля, выступающий в Ultimate Fighting Championship (UFC) в лёгкой весовой категории, выполнит всю программу подготовки к поединку с россиянином Хабибом Нурмагомедовым, который не состоится в пятый раз.

Тони сейчас готовится так, как он это обычно делает на неделе перед боем. Тони говорит, что важно завершить подготовительный цикл, — цитирует представителя команды Фергюсона ТАСС.

Бой Фергюсона с действующим чемпионом UFC в лёгкой весовой категории Нурмагомедовым должен быть пройти 18 апреля в рамка турнира UFC 249. Однако россиянин не смог вылететь из-за пандемии инфекции коронавируса. Теперь Фергюсон проведёт бой за титул временного чемпиона UFC в лёгком весе с соотечественником Джастином Гэтжи.

Ранее NEWS.ru писал, что Нурмагомедов не верит, что ситуация с коронавирусом изменится к сентябрю.