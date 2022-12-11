UFC деградировал в цирк: Анкалаев избил соперника, но не получил титул Россиянину не дали пояс чемпиона UFC в результате одного из самых скандальных решений в истории лиги

Фото: John Locher/AP/TASS

Поединок между российским бойцом Магомедом Анкалаевым (слева) и поляком Яном Блаховичем (справа)

Российский боец смешанных единоборств Магомед Анкалаев в поединке за вакантный титул чемпиона UFC в полутяжелом весе был в разы лучше бывшего обладателя пояса Яна Блаховича, но не сумел выиграть на судейских записках. NEWS.ru рассказывает о том, как лучшая бойцовская организация мира деградировала в типичный поп-ММА.

Долгий путь

Чемпионские амбиции Магомеда Анкалаева лежали на поверхности еще до того, как россиянин оказался в UFC. Однако трехкратный чемпион мира в любителях смазал дебют. В трехраундовом поединке с Полом Крэйгом Магомед выиграл 14 минут и 59 секунд, проиграв перед самой финальной сиреной. Крэйг подловил россиянина коронным треугольником.

Анкалаев воспринял поражение как подобает истинному воину. Он свёл ошибки к минимуму в последующих боях. Магомед вышел на серию из девяти побед, в которой среди поверженных соперников оказались бывшие претенденты на пояс UFC Волкан Оздемир, Тиаго Сантос и Энтони Смит.

Внушительная серия и доминирование Анкалаева были настольно очевидными, что очередной претендентский поединок для дагестанского левши воспринимался не иначе как издёвка со стороны UFC. Магомед не обладает выдающимся красноречием даже по меркам общения с российскими СМИ, а уж для американской организации чемпионство Анкалаева выглядело кошмаром наяву. Как продвигать бойца, который не ведёт себя как конченный идиот?

30-летнему спортсмену помог случай. Действующий чемпион Иржи Прохазка получил тяжелую травму и освободил пояс. Тиаго Сантос взял самоотвод, отказавшись встречаться с Магомедом в бою за вакантный титул. В результате именно противостояние дагестанца с поляком Яном Блаховичем стало титульным.

Очевидный фаворит

Если перед встречей Ислама Махачева с Чарльзом Оливейрой отдельные эксперты в России поговаривали о тяжёлом поединке и высоких шансах бразильца на победу, в случае в Анкалаевым все были едины во мнении. Анкалаев победит, а Блахович уступает ему в каждом из спортивных аспектов.

И если оценивать весь поединок, Магомед действительно был намного лучше соперника. Со стороны Блаховича опасность исходила только в результате лоукиков. На руках поляк россиянину значительно уступил, как и в борьбе.

Во втором раунде Анкалаев получил травму и начал прихрамывать. Он был вынужден сменить тактику, забрал концовку третьего раунда успешным тейдауном и полностью доминировал в оставшейся части боя за счет борьбы. Во второй половине боя у Блаховича не было ни одной успешной секунды.

Да и стартовые десять минут выглядели как минимум конкурентными для россиянина. Забегая вперед, 19 из 19 журналистов отдали победу именно спортсмену из Дагестана.

Фото: John Locher/AP/TASS Магомед Анкалаев

Исторический произвол

Однако судьи в UFC — это совершенно отдельная каста. Что они видят и как они это оценивают, уже неоднократно вызывало вопросы у общественности. Не нужно даже вспоминать скандальное поражение Петра Яна. В рамках этого же вечера соцсети уже негодовали от гнева, когда судьи отдали победу Пэдди Пимблетту над Джаредом Гордоном.

Пимблетт — яркий продукт организации, которого не то что за уши, за место ниже пояса вытащили победителем в этом противостоянии.

А Магомеду Анкалаеву «насчитали» ничью. Майк Белл отдал победу поляку, Сэл Д‘Амато увидел равенство, и лишь Дерек Клири заметил «минимальное» преимущество россиянина. При этом главе UFC Дэйне Уайту хватило наглости раскритиковать бой, который Анкалаев вытащил буквально на одной ноге.

Но и этого американской лиге показалось недостаточным. Пимблетту подарили бонус за «бой вечера». Даже ведущие российские поп-ММА промоушены, где происходит всякое, должны были перекреститься от подобного произвола. Это совершенно новый уровень.

И что более ужасно: Анкалаев не получит титульный поединок в ближайшее время. Пояс разыграют экс-чемпион UFC бразилец Гловер Тейшейра и американец Джамал Хилл. А Анкалаева ещё не один раз могут прокатить только за то, что россиянин — образец спортсмена, лишенный не только вредных привычек, но и современных европейских (американских) ценностей. UFC не нужны спортсмены, им нужны клоуны, делающие кассу. И лига будет их продвигать по костям настоящих бойцов к самой вершине.

Я не удивлюсь, если завтра выяснится, что ваш муж тайно посещает любовницу, — сказала Нонна Мордюкова в «Бриллиантовой руке».

Да и мы не увидимся, если завтра UFC подпишет Александра Емельяненко и Вячеслава Дацика.