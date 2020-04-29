Турнир по ММА Leon Warriors пройдёт 16 мая в Москве или Минске

https://static.news.ru/photo/ea818e5c-8aff-11ea-b1ae-fa163e074e61_660.jpg Владимир Минеев Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Пиар-директор промоутерской компании Leon Warriors, готовящей проведение дебютного турнира 16 мая с участием ведущих российских бойцов, Азамат Бостанов рассказал, в каком случае шоу может пройти в Москве.

Конечно, мы мечтали провести дебютное шоу в Москве, но в то же время должны действовать согласно закону, соблюдать все распоряжения властей и юридические тонкости. Для нас первостепенная задача — это безопасность бойцов и законность мероприятия. Если не получится в мае, мы обязательно проведём турнир в Москве, когда ограничения будут сняты, — рассказал Бостанов NEWS.ru.

Также стало известно, что в планах компании — проведение восьми турниров на протяжении первого года, а в числе других российских городов рассматриваются Санкт-Петербург и Краснодар.



В главном бою турнира 16 мая известный российский боец Владимир Минеев встретится с соотечественником Артуром Прониным.

Как сообщал NEWS.ru, российский боец тяжёлого веса Алексей Олейник оценил своего соперника на турнире UFC 249, который пройдёт 9 мая в Джексонвилле, бразильца Фабрисиу Вердума.