Турнир по ММА Leon Warriors пройдёт 16 мая в Москве или Минске

Пиар-директор промоутерской компании Leon Warriors, готовящей проведение дебютного турнира 16 мая с участием ведущих российских бойцов, Азамат Бостанов рассказал, в каком случае шоу может пройти в Москве.
Конечно, мы мечтали провести дебютное шоу в Москве, но в то же время должны действовать согласно закону, соблюдать все распоряжения властей и юридические тонкости. Для нас первостепенная задача — это безопасность бойцов и законность мероприятия. Если не получится в мае, мы обязательно проведём турнир в Москве, когда ограничения будут сняты, — рассказал Бостанов NEWS.ru.
Также стало известно, что в планах компании — проведение восьми турниров на протяжении первого года, а в числе других российских городов рассматриваются Санкт-Петербург и Краснодар.
В главном бою турнира 16 мая известный российский боец Владимир Минеев встретится с соотечественником Артуром Прониным.
Как сообщал NEWS.ru, российский боец тяжёлого веса Алексей Олейник оценил своего соперника на турнире UFC 249, который пройдёт 9 мая в Джексонвилле, бразильца Фабрисиу Вердума.
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