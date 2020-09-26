Тухугов проиграл раздельным решением судей в UFC

https://static.news.ru/photo/ab3ac93e-006b-11eb-b68c-fa163e074e61_660.jpg Зубайра Тухугов Фото: zubairatukhugov/instagram.com

Российский полулегковес Зубайра Тухугов (19-5-1) проиграл по очкам канадцу Хакиму Давуду (12-1-1) на турнире UFC 253 на «Бойцовском острове».

Тухугов на взвешивании более чем на 2 кг превысил лимит полулёгкого веса. Бой россиянин начал крайне осторожно в размене ударами с дистанции и почти не использовал лоу-кики, но временами был точнее своего визави. Следующий раунд также проходил в стойке в равной борьбе. Тухугов неплохо двигался на ногах, чем нивелировал преимущество соперника в размахе рук, а в конце раунда провёл тейкдаун. Финальный раунд Тухугов провёл в стойке довольно пассивно и не смог перевести бой в партер, отдав исход боя в руки судей. Оно получилось раздельным в пользу канадца.

Как писал NEWS.ru, российский боец ММА и спарринг-партнёр Хабиба Нурмагомедова Зубайра Тухугов рассказал, когда завершится карьера чемпиона UFC в лёгком весе.