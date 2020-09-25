Тухугов рассказал, когда Нурмагомедов закончит карьеру

https://static.news.ru/photo/539d5608-ff1a-11ea-ba3e-fa163e074e61_660.jpg Фото: vk.com/zubairatukhugov_ufc

Российский боец ММА и спарринг-партнёр Хабиба Нурмагомедова Зубайра Тухугов рассказал, когда завершится карьера чемпиона UFC в лёгком весе.

Думаю, после встречи с Джастином Гейтжи он проведёт ещё один бой, а затем завершит карьеру. Поговорю с ним об этом после своего поединка и расскажу всё в следующем интервью, — сказал Тухугов на Youtube-канале MMA Crazy.

Сам Тухугов выйдет в октагон 26 октября на турнире на «Бойцовском острове», а его соперником станет канадец Хаким Давуд.

Как писал NEWS.ru, бразильский боец UFC Демиан Майя отказался от боя со шведом чеченского происхождения Хамзатом Чимаевым.