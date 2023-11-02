Тренер Исмаилова объяснил, почему российские бойцы поддерживают Палестину Рамазан Исмаилов сравнил конфликт Израиля и Палестины с избиением ребенка

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Рамазан Исмаилов

Известный тренер по смешанным единоборствам (ММА) Рамазан Исмаилов в интервью NEWS.ru объяснил, почему российские бойцы смешанных единоборств, исповедующие ислам, часто публично поддерживают Палестину в конфликте с Израилем, и мало внимания уделяют СВО. По его словам, вооруженный конфликт в ближневосточном регионе сравним с избиением малолетнего ребенка взрослым мужчиной.

Если выражаться спортивными терминами, Россия и Украина — это два взрослых мужика. Они между собой разбираются. Не будем глубоко копать, кто прав, а кто нет. Страны выясняют отношения в боевых порядках, защищая свои политические интересы. Палестина и Израиль — это как трехлетнего ребенка избивает взрослый мужик. Украина же не беспомощна, ей поставляют вооружение. Она хорошо вооружена. Конечно, жалко, что происходит конфликт между нашими странами. Никто не хочет, чтобы люди страдали, — сказал Исмаилов.

По его словам, с Палестиной другая ситуация, так как там «наглухо убивают людей», и никто не вступается за Палестину.

Если бы это был мужской конфликт, с нормальными военными целями — это другой вопрос. Но мы видим кучу роликов, в которых мертвых детей достают из-под завалов. Это ненормально. Это совершенно другой конфликт. Небо и земля. Идет просто геноцид народа. И ООН бездействует, — добавил Исмаилов.

Рамазан Исмаилов является братом и тренером известного бойца ММА Магомеда Исмаилова.

После начала боевых действий в Израиле российские бойцы смешанного стиля Ислам Махачев, Хабиб Нурмагомедов, Магомед Исмаилов и другие публично или через соцсети высказались в поддержку Палестины.