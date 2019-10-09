Призёр чемпионата мира и Европы молдавский самбист Денис Такий в эксклюзивном интервью News.ru рассказал о переходе в другую весовую категорию и проблемах с «тяжёлыми» соперниками.

— На II Европейских играх, которые прошли этим летом в Белоруссии, вы стали бронзовым призёром в весовой категории до 100 кг. Какие цели поставил главный тренер на чемпионат мира?

— Всем известно, что я перешёл в другую категорию — свыше 100 кг, и это до сих пор для меня новый опыт и уровень, к которому сложно привыкнуть. Сейчас я особенно стараюсь посещать и участвовать в любых турнирах, чтобы к чемпионату мира быть максимально готовым. Мне важно оказаться в финале соревнований, хорошо побороться и привезти домой медаль. Пока мы идём достаточно ровно в подготовке к Южной Корее.

— В чём отличие борьбы в России и Молдавии?

— У нас борьба ближе к дзюдо, а россияне делают акцент больше на партер. Это интересно и почти во всех случаях результативно. Мы будем работать над улучшением себя в партере и надеемся, что на чемпионате мира достойно выступим и сумеем удивить соперников из России.

— Кто для вас самый сложный соперник в новом весе?

— Конечно, это Артём Осипенко — один из лидеров российской сборной. Это очень сильный и титулованный спортсмен, к тому же многократный чемпион мира. Он является примером для нас. Но чтобы ему достойно противостоять в весе свыше 100 кг, мне необходимо поставить себя в новой категории. Надеюсь, смогу бороться не хуже, встречусь с ним в финале, но с золотой медалью уеду я.

— Самбо получило временное признание Международного олимпийского комитета (МОК) и включение в олимпийскую программу, соответственно. Изменилась ли специфика подготовки?

— Сейчас стало намного интересней заниматься. Появились новые цели, главная из которых — чтобы самбо стало официально олимпийским видом спорта. Конечно, нам всем очень бы хотелось принять участие на первой для нас Олимпиаде и оказаться на самом высоком уровне. Кроме того, хочется, чтобы самбо, наконец, считали очень престижным видом спорта. Хотя оно таким и является, но из-за того, что оно не входит в олимпийские виды, многие смотрят на самбо как на отдалённый вид спорта. Оно очень близко к дзюдо, однако является более зрелищным: тут и партер, и стойка, и очень интенсивный вид борьбы.

— Какие весовые категории хотели бы видеть на играх в первую очередь?

— Свою, конечно. Свыше 100 кг — это очень зрелищная весовая категория. Остальные не менее интересные, но я не могу быть объективным (смеётся). В любом случае, это будет выбор организаций, комитетов федераций самбо. Как они посчитают, так и будет правильно. Но всё-таки самые зрелищные — тяжёлые веса, где очень сильные спортсмены. Надеюсь, все «тяжёлые» смогут выступать на Олимпийских играх, но до этого нужно ещё добраться. Сейчас ведётся очень сложная работа, которая началась очень давно. И когда осталось совсем немного до официального представления самбо на играх, кажется, что всё самое сложное только впереди.

— На какие ошибки обратите особенное внимание с учётом того, что чемпионат мира не за горами?

— Однозначно, партер. Мне нужно будет подтянуть борьбу именно на ковре, чтобы не допускать тех ошибок, с которыми я сталкиваюсь на различных турнирах. Самая большая проблема — это отсутствие соперника, спарринг-партнёров в весовой категории, в которую я перешёл. Такие огромные ребята, которые технически качественно борются и могут задать темп, являются дефицитом в любой стране. В Молдове у меня мало таких соперников. Надеюсь, за счёт сборов, выездов, международных турниров сумею поднять уровень борьбы, особенно в партере.