Абсолютный чемпион мира в тяжёлой весовой категории среди профессионалов-боксёров Майк Тайсон признался, что обходил допинг-тесты.
Сначала я использовал мочу своей жены. Потом я подумал, что лучше использовать мочу своих детей, — цитирует Тайсона ESPN.
Кроме того, легендарный спортсмен рассказал, как избегал наблюдения допинг-офицеров.
Когда я сдавал анализы, они чаще всего отворачивались, — заключил он.
53-летний Тайсон — единственный, кому шесть раз подряд удалось защитить титул абсолютного чемпиона (WBC, WBA, IBF).
Чемпион мира по версиям WBA Super, WBO, IBF, IBO в тяжёлом весе Энди Руис и бывший обладатель этих трофеев британец Энтони Джошуа согласовали место проведения реванша, писал News.ru.