https://static.news.ru/photo/149d38cc-b9cc-11e9-a842-fa163e074e61_660.jpg Майк Тайсон Фото: PPE/face to face/Global Look Press

Абсолютный чемпион мира в тяжёлой весовой категории среди профессионалов-боксёров Майк Тайсон признался, что обходил допинг-тесты.

Сначала я использовал мочу своей жены. Потом я подумал, что лучше использовать мочу своих детей, — цитирует Тайсона ESPN.

Кроме того, легендарный спортсмен рассказал, как избегал наблюдения допинг-офицеров.

Когда я сдавал анализы, они чаще всего отворачивались, — заключил он.

53-летний Тайсон — единственный, кому шесть раз подряд удалось защитить титул абсолютного чемпиона (WBC, WBA, IBF).

Чемпион мира по версиям WBA Super, WBO, IBF, IBO в тяжёлом весе Энди Руис и бывший обладатель этих трофеев британец Энтони Джошуа согласовали место проведения реванша, писал News.ru.